Президент Монголии встретил Медведева около дворца

Президент РФ Дмитрий Медведев прибыл в Государственный дворец Монголии для переговоров со своим монгольским коллегой Цахиагийном Элбэгдоржем и оставил запись в книге почетных гостей. Президент Монголии встретил российского лидера у здания дворца. Главы двух стран сфотографировались для прессы и прошли в дворец для переговоров. Государственный дворец Монголии был построен в 1951 году по европейскому образцу, но с учетом технологий, которые использовались при строительстве дворцов монгольских ханов. В здании работают президент, правительство и Великий государственный хурал (парламент), а также конституционный суд. Кроме того, здесь трудятся специалисты, занимающиеся разработкой государственной политики Монголии. В этом году было завершено возведение с южной стороны дворца 5-этажного комплекса Чингисхана, который издали напоминает монгольскую юрту.

Президент РФ Дмитрий Медведев во вторник прибыл в Улан-Батор, его самолет приземлился в аэропорту Чингисхан монгольской столицы. В начале визита глава российского государства проведет переговоры с монгольским коллегой Цахиагийном Элбэгдоржем. По итогам встречи, как ожидается, будет подписана декларация о развитии стратегического партнерства между Россией и Монголией, а также ряд других двусторонних документов.

РИА новости