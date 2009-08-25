Азербайджан отказался от российских учебников

Министерство образования Азербайджана запрещает использовать российские учебники в рамках основной школьной программы. Об этом, как сообщает ИА "1news.az" заявил заведующий отделом учебников министерства Фаиг Шахбазлы.

По словам чиновника, российские учебники не соответствуют программе азербайджанских школ, поэтому могут использоваться только в качестве дополнительных учебных материалов. Шахбазлы отметил, что Министерство образования России на протяжении многих лет оказывало помощь республике, присылая учебные пособия. Однако в настоящее время Азербайджан, по его словам, может сам обеспечить русский сектор школ необходимыми материалами.

Шахбазлы добавил, что в новом учебном году все учебники, как и в прошлые годы, будут предоставляться школьникам бесплатно.

В 2008 году, напоминает Лента.ру, министерство образования Азербайджана обратилось к российским коллегам с просьбой помочь в улучшении качества преподавания русского языка в школах страны. Как заявил тогда министр образования Мисир Марданов, помощь будет заключаться как в предоставлении учебников, так и в подготовке учителей. Аналогичные запросы (о поддержке в преподавании иностранных языков в Азербайджане) были направлены и в другие страны.

В Азербайджане, по данным на 2008 год, которые озвучил президент республики Ильхам Алиев, существует более 300 школ с преподаванием на русском языке, а в 19 из них учеба ведется только на русском.