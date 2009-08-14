За долги арестовано судно с украинским экипажем

Посольство Украины в Греческой Республике сообщило об аресте 20 июля с.г. в порту Пирей судна “Captain Valentin K.” (флаг Панамы, предприятие-оператор судна “Chester Shipping Ltd.”), на борту которого 18 членов экипажа, все - граждане Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по данным дипучреждения, причиной ареста стали долги по зарплате экипажу и материально-техническому обеспечению и иск экипажа и кредиторов судовладельца.

13 августа с.г. состоялась встреча представителей посольства и судовладельца с экипажем на борту судна. В ходе встречи было выяснено, что нарушение нормального режима питания членов экипажа связано, в частности, с отказом, начиная с первой половины дня 13 августа с.г., всех членов экипажа, в том числе кока выполнять свои функциональные обязанности.

Посольством выяснено, что судно обеспечено продуктами питания и водой на 1,5 месяца. В ближайшее время будет решен вопрос пополнения на судне запасов горючего и введения в рацион моряка свежих овощей и фруктов.

По сообщению представителей компании, вопрос репатриации моряков будет решаться после получения в конце августа – начале сентября с.г. разрешения суда на перебазирование судна с торгового рейда в промышленную зону порта, что, в соответствии с действующими нормативами, даст право судовладельцу обеспечить возвращение всех членов экипажа на Родину. Дело продолжает находиться на контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Объяснение представителя судовладельца и предложенный им график разрешения трудового конфликта членов экипажа удовлетворили. Было достигнуто согласие моряка возобновить с 14 августа с.г. выполнения ими своих функциональных обязанностей.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.