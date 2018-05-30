Российско-грузинская война: годовщина агрессии, к которой тщательно готовились

Мог ли Саакашвили избежать нападения на Грузию?.. Путин–Медведев вытерли ноги о Конституцию РФ?.. Сколько же погибло мирных жителей?.. Дотягивает ли Цхинвали до Грозного?..

Прошел год с тех пор как Россия осуществила оккупацию и аннексию части территории Грузии. Формальным поводом для агрессии было названо нападение на российских миротворцев и защита мирного осетинского населения. Тогда большинство российских СМИ захлебывались рассказами о том, как якобы грузинские войска добивают раненных миротворцев, как Цхинвали завален трупами сотен и тысяч мирных жителей, а сам город почти полностью разрушен. Дым войны развеялся, и уже сейчас стало понятно, как в действительности готовилась эта агрессия со стороны России и как вся ложь путинско-гебистской пропаганды развалилась при анализе тех событий, даже при исследовании информации исключительно из открытых источников.

Слабость империи обязывает к ослаблению соседей

Южную Осетию Грузия уже не контролировала с начала девяностых годов.

Это одна из тех территорий, где была реализована стратегия еще советского руководства во главе с Горбачевым, направленная на распад национальных республик. В то время во многих республиках с довольно непростыми междунациональными отношениями было достаточно искры, чтобы старые национальные образы, межконфессиональные дрязги и личные амбиции политиков вспыхивали огнем межнациональной вражды, этнической резни и банального мародерства.

Кстати, та стратегия советских вождей наглядно подтвердила: как бы ни звалась страна, какими бы пропагандистскими и идеологическими лозунгами ни прикрывались ее руководители, на деле всегда речь шла о Российской империи. И логика, и мотивация поведения этой империя не менялась уже три столетия. Именно имперская логика определяет уже 300 лет желание российских кормчих обеспечить раскол и максимальное ослабление своих соседей. Слабая империя (а империи всегда слабы) априори не заинтересована в сильных, богатых и стабильных соседях, потому что они уже одним своим существованием представляют для нее чрезвычайную угрозу. Поэтому до конца существования этой последней в истории человечества империи ее руководители будут пытаться делать все, чтобы способствовать коррупции, дрязгам, моральному развращению национальных и региональных элит, межэтническим и межконфессиональным конфликтам в соседних странах. Слабый сосед всегда дает империи неограниченную возможность для влияния на его внутреннюю и внешнюю политику, а при случае и поглощения.

Исторический опыт показывает: нет такого преступления, на которое руководители Российской империи не готовы были бы пойти ради ее сохранения и приращения земель, даже не имея ни возможности, ни желания дать толк уже имеющимся территориям и живущим там гражданам.

Мог ли Саакашвили избежать нападения на Грузию?

Но вернемся в многострадальную Грузию, которая так “неудачно” расположилась на пути перекачки энергоресурсов из каспийского бассейна. Захваченные и полностью контролируемые кремлевскими кормчими Абхазия и Южная Осетия были и будут оставаться незаживающими ранами на теле Грузии.

Еще тогда, во время прошлогодних событий, были обнародованы имена руководителей так называемой республики Южная Осетия. Исходя из их послужного списка, вряд ли у кого-то может возникать сомнение, что это штатные сотрудники российских спецслужб, откомандированные туда по заданию своего руководства. Они этого даже не скрывали.

Вспомним их поименно.

Юрий Морозов, премьер-министр... Родился на территории Российской Федерации. До своего назначения 2005 года в правительство в Южной Осетии занимал разные должности в Башкирии.

Михаил Минзаев, министр внутренних дел Южной Осетии с 2005 года. Полковник российской милиции. В 2004 году в ходе пресловутой контртеррористической операции в Беслане руководил специальным подразделом ФСБ “Альфа”.

Анатолий Баранкевич, секретарь Национального совета безопасности Южной Осетии с 2006 года. Полковник российских вооруженных сил. Принимал участие в советском вторжении в Афганистан и в обеих чеченских войнах, бывший заместитель военного комиссара Ставропольского края.

Борис Атоев, председатель Комитета государственной безопасности Южной Осетии с 2006 года. Ранее занимал разные посты в советском КГБ. После выполнения миссии в Афганистане проходил службу в центральном аппарате ФСБ в Москве.

Василий Лунев, министр обороны Южной Осетии с марта 2008 года. Генерал российской армии. Был военным комиссаром Перми.

Владимир Котоев, руководитель Службы охраны правительства с 2007 года. Полковник российской армии, принимал участие в чеченских войнах.

Але Чебодарев, начальник Государственной пограничной охраны с 2005 года. Полковник российской ФСБ.

Анатолий Баранов, предыдущий начальник КГБ Южной Осетии. Раньше возглавлял ФСБ Мордовии. Понятно, что не сохранение мира в регионе было целью их деятельности. Главная задача, поставленная перед ними московским руководством, заключалась в недопущении стабилизации ситуации в Грузии и в максимальном осложнении или даже полной ликвидации возможностей для транзита нефти и газа через ее территорию.

Кстати, интересно, как российские кормчие, которые любят рассказывать о своей приверженности нормам международного права, объясняют присутствие всех этих лиц на территории государства, территориальную целостность которого, по крайней мере формально по состоянию на 7 августа 2008 года, они признавали, и которая никакого разрешения на это не давала.

Риторический вопрос... Понятно, что ответа мы не получим.

Так мог ли Саакашвили избежать той войны? Ответ однозначный – нет.

Желание России стать монопольным игроком в поставках энергоресурсов не только в Европу, но и в целом в мировом масштабе, не оставляло для Грузии и ее руководства никаких вариантов. Это как на темной улице района с сомнительной репутацией. Если какой-то подросток неожиданно начинает вас доставать, оскорблять и даже пытается ударить, то у вас только два варианта поведения: убегать от подростка или дать ему по шее. Но во втором случае будьте готовы, что появятся еще двое-трое крепких негодяев, которые с криками – чего маленького обижаешь? – начнут бить вас и отбирать вещи. Да и убежать вам не дадут, потому что повод, чтобы начать вас бить и грабить, всегда найдут. Вы просто оказались не в том городе и не в то время...

Путин–Медведев вытерли ноги о Конституцию РФ?

Еще в прошлом году, по горячим следам, я написал статью «Российско-грузинская война: причины и следствия», в которой попробовал проанализировать подспудные мотивы той войны. Сегодня на базе значительно большего массива информации могу с уверенностью сказать, что основные тезисы подтверждаются.

Уже есть неопровержимые доказательства того, что эта война началась не в ночь с 7 на 8 августа, как хочет представить дело российский агитпроп, а по меньшей мере 1 августа 2008 года. Именно с этого дня неожиданно резко возросло число случаев обстрела территории грузинских сел на территории Южной Осетии, превратившись в почти непрерывную канонаду. В том, что односторонний обстрел перерос во взаимную перестрелку, нет ничего странного. Не вызывает удивления и то, что там начали ежедневно погибать люди. Уже в те дни взрывают грузинских миротворцев и полицейских. Убежден, что все это было не случайно. Это были целеустремленные действия, которые должны были подтолкнуть Саакашвили к принятию решения о начале военной операции по восстановлению контрою над мятежным регионом, что, в свою очередь, создавало повод для начала военной агрессии и оккупации Грузии.

Вот хронология событий, которую составил Гия Джандерия – вице-президент Новой экономической школы в Тбилиси. Понятно, что это взгляд с грузинской стороны – с южно-осетинской он должен быть зеркально противоположным. Но в любом случае ясно, что все началось не 7–8 августа, а раньше. И российское руководство со своими миротворцами ничего не сделали, чтобы остановить эту взаимную бойню. Напротив, они целеустремленно вооружали южно-осетинских боевиков и помогали им вести постоянные обстрелы.

Попытки кремлевских вождей представить все как немотивированное начало военных действий со стороны Грузии в ночь с 7 на 8 августа разбивается под лавиной фактов, которые не оставляют сомнения, что войну готовили и начали раньше. И речь не только о масштабных военных учениях войск Северо-Кавказского военного округа в июле 2008 года на территории 11 субъектов РФ с участием почти 8 тысяч военнослужащих Сухопутных войск и ВДВ (в Интернете можно найти множество материалов, свидетельствующих, что участники тех учений воспринимали их как элемент подготовки к войне с Грузией). Российские военные находились в Джаве (это территория Южной Осетии) уже 7 августа 2008 года, то есть до того, как, по российской версии плохой Саакашвили начал войну против мирного осетинского населения. Чем и на каких основаниях российские военные занимались на территории другого государства 7 августа 2008 года, так и осталось невыясненным.

Понятно, что от Путина с Медведевым мы тоже не услышим объяснений, на каких конституционных основаниях, без согласия членов Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) был дан приказ вторгнуться на территорию Грузии, даже если верить в их лучшие намерения. Кстати, до сих пор российские вожди хоть бы задним числом не смогли оформить согласие сенаторов на вторжение на территорию другой страны. Да и зачем? Кто в нынешней России рискнет сказать Путину – Медведеву, что они, исходя из норм российской Конституции, совершили государственное преступление?

Сколько же погибло мирных жителей?

В первые дни после условного завершения российско-грузинской войны было тяжело проверить утверждение о гибели полутора и даже двух тысяч жителей Южной Осетии. Хотя и тогда заявления президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты и российских СМИ выглядели очень сомнительными. А затем и вовсе стало очевидно, что это не что иное, как целеустремленная пропагандистская ложь тех, кто хотел развязать эту войну и оправдать военную агрессию России. На сегодня российские властьимущие вынуждены признать, что те данные абсолютно не соответствовали действительности.

Один из участников форума в Интернете – после появления сообщений о явном завышении числа погибших – написал: «Хе, кто бы сомневался, что 2000 убитых в Цхинвали – деза. Если бы было 2000 убитых, то, учитывая, что у них там большие семьи, было бы 20000 горюющих родственников, и это в тридцатитысячном городе! Все ходили бы в черном, плакали, скорбели, мы видели бы в прямом эфире российского телевидения бесконечные похоронные процессии”. Ничего этого конечно, не было...

Достаточно красноречиво, не так ли?

По официальным данным следственного комитета при Генпрокуратуре России, общая численность так называемых “мирных жителей” Южной Осетии, которые погибли во время тех событий, составляет 162. Я пишу “так называемых”, потому что не известно, как определялся их статус и действительно ли речь идет о мирных жителях, а не о вооруженных лицах. Не понятно, кем считались южно-осетинские ополченцы. Интересно также узнать, как Генеральная прокуратура России определяла статус сотен лиц, которые, по данным российских СМИ, оказались на территории Южной Осетии и с оружием в руках воевали на стороне самопровозглашенной территории. В российских СМИ они характеризовались как “мужественные добровольцы”, “ополченцы”, которые поехали туда “защищать южно-осетин”.

Они, может, и «мужественные люди», но точно не мирные жители... Хотя как они вообще оказались на территории другого государства и кто и на каких основаниях их пропустил через границу между Россией и Грузией? Как известно, наемничество и участие в боевых действиях за пределами России не в составе ее вооруженных сил запрещено российским законодательством.

Бесспорно, тогда погибали местные мирные жители. Хотя по заявлению того же Кокойты, сделанному еще 5 августа (!) 2008 года, с территории Южной Осетии были вывезены все или почти все мирные жители. Более того, российские СМИ тогда передавали репортажи из лагерей беженцев на территории России, утверждая, что там находится до тридцати тысяч человек. Если это так, то это почти все население, которое перед войной жило в Южной Осетии!

Понятно, что все местные жители выехать не могли – кто-то по объективным причинам, кто-то не захотел. Потому жертвы среди мирного населения наверное были. Но опять же важно понять, каким образом определялись причины гибели всех 162 человек. Должны были бы быть исследованы обстоятельства смерти каждого из них. Нужно было установить: имя и фамилию, возраст, пол, место рождения, когда и почему оказался на месте гибели, доказательства гибели именно в результате боевых действий, а не, например, в результате убийства во время обычного ограбления, которое захотели прикрыть боевыми действиями... Кроме того, если уже выдвигаются обвинения в адрес Грузии, должно был быть исследовано и доказано, что мирные жители погибли в результате обстрелов со стороны именно грузинских военных, а не южно-осетинских или российских.

Россия, несмотря на все заявления, сделанные в августе-сентябре прошлого года, так и не дала возможности представителям европейских стран провести независимое расследование тех событий. Если Москва действительно хотела, чтобы международное сообщество признало наличие геноцида или военных преступлений со стороны Грузии, то было бы заинтересовано именно в таком расследовании – при участии независимых лиц, не стоящих на чьей-либо стороне. Но этого сделано не было.

Наоборот, все делалось для того, чтобы такое независимое расследование в любом случае не состоялось.

Так можно ли доверять расследованию стороны, которая является одним из участников военного конфликта? Но никто к такому расследованию серьезно относиться не может.

Миротворцы, беженцы и другие жертвы

Ну, ладно, достоверной информации о гибели мирных жителей нет.

Но до сих пор не обнародованы и данные об обстоятельствах гибели миротворцев. Сначала в российских СМИ гуляла информация о десятках погибших миротворцев. Потом стало понятно, что “миротворцами” российские СМИ называют всех военнослужащих вооруженных сил России, которые вошли на территорию Грузии. Хотя понятно, что такой статус мог иметь лишь тот, кто входил в состав российского миротворческого батальона, и это документально подтверждено.

В итоге российские чиновники стали говорить о гибели десяти миротворцев, еще двое считаются пропавшими. Если точнее, то во всех прошлогодних списках фигурировали 11 фамилий погибших. Будем исходить из предположения, что речь идет действительно о миротворцах.

Но даже после официального завершения расследования информации об обстоятельствах гибели этих 10 или 11 миротворцев нет. Хотя что здесь расследовать? Ведь, по логике, должно быть точно было известно, где и почему они находились в момент гибели. Рядом находиться их товарищи, в том числе и раненные...

Но, как я ни искал, не смог найти в открытых источниках свидетельств ни одного миротворца, который бы был очевидцем гибели или ранения своего товарища. Могу предположить, что могли быть установлены те или иные ограничения на распространение информации на время следствия. Но оно уже завершено, а воспоминаний миротворцев все равно нет. Странно, не так ли?

Но куда более странно вот что. Официально в состав миротворческого контингента входило по 500 военнослужащих из России, Южной Осетии и Грузии. О гибели российских миротворцев сообщено. Их фамилии не оставляют сомнений, что это все же россияне, но при этом нет сообщений о гибели ни одного осетинского миротворца (грузинский контингент, допустим, Грузия отозвала). Хотя российские и осетинские миротворцы стояли бок о бок и подчинялись одним командирам. Представить себе, что грузинские снаряды находили именно российских миротворцев, а не на осетинских, честно говоря, не могу. Пока еще какого-то достоверного объяснения этому я не имею.

В то же время можно быть увереным, что в преднамеренном убийстве российских миротворцев грузинские военные не были заинтересованы. Потому что хорошо понимали, что это прекрасный повод для введения российских войск на территорию Грузии.

А утверждение, что они убивали российских миротворцев, потому что были уверены, что их защитят американцы, выглядят завершенной формой идиотизма. Здесь даже комментировать ничего. В России бытует мнение, что грузинские военные были настолько глупы, что не понимали этого и были готовы провоцировать россиян на военный ответ...

В этом контексте вспоминаются другие трагические события – взрывы домов в российских городах. Именно тогда весь мир облетело известное высказывание Путина – «Будем мочить их в сортирах». Тогда появился повод начать вторую чеченскую войну. И именно это позже дало возможность до тех пор неизвестному полковнику ФСБ стать Президентом России.

Но вернемся к заявлениям официальных российских должностных лиц. Как сообщалось несколько дней назад (3 июля 2009 года), глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин объявил о завершении расследования событий в Южной Осетии в августе 2008 года. В частности, он заявил, что Южную Осетию “в первые часы и дни грузинской агрессии покинуло 36 тысяч человек”. Вдумаемся в это утверждение. Если российские следователи указывают, что военные действия начала именно Грузия и именно в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, то тогда интересно – о каких 36 тысяч беженцах идет речь. Не о тех же, которые уже покинули Южную Осетию еще до 5 августа, то есть до того момента, который, по официальной позиции российской стороны, определяется как время начала грузинской агрессии? Если же это дополнительные беженцы, то сколько тогда проживало в Южной Осетии к началу августа 2008 года?

Дотягивает ли Цхинвали к Грозного?

Пропагандистской ложью пропитана почти вся информация, которую в те дни давали российские СМИ. Один из наиболее показательных примеров такой лжи, вполне себя выдавшей, это история об использовании ракетных комплексов «Град» при обстреле Цхинвали и полное разрушение города.

Хорошо известно, что в случае использовании реактивных систем залпового огня обстрелянная территория превращается в выжженную пустыню, на которой не остается ни одного целого здания. Поэтому при таком обстреле Цхинвали там должны были бы разрушенные кварталы, но никакого документального подтверждения таких разрушений нет. Чтобы оценить правдивость информации о массовых разрушениях, достаточно сравнить фотографии Цхинвали после завершения боевых действий и Грозного – во время второй российско-чеченской войны. Почувствуйте разницу.

Действия российских войск в Чечне официальные лица РФ характеризовали как “воссстановление конституционного порядка”, а действия Грузии “варварским уничтожением” Цхинвали и “геноцидом осетин”. Кстати, Грозный был так разрушен при восстановлении конституционного порядка, что возник вопрос о переносе столицы Чечни в другое место. Но российские должностные лица, видимо, оценили, что во-первых, отстраивая Грозный, можно будет очень неплохо заработать, а во-вторых, не хотели оставлять следы своей «гуманной» политики в Чечне.

В сентябре прошлого года мир облетели спутниковые съемки экспертов исследовательской программы UNOSAT при ООН, которые были сделаны с 10 по 22 августа 2008 года. Из заключения экспертов ООН следует, что в Цхинвали полностью разрушено и существенно повреженно 5,5% всех зданий. Это учитывая те из них, которые пострадали еще при военных столкновений в начале девяностых. На полное уничтожение города, прямо скажем, не тянет, особенно по сравнению с Грозным.

Прошел год после тех событий. Мир переживает тяжелый экономический кризис. «Вставание с колен» Российской империи почему-то замедлилось, и готовность признать независимость Абхазии и Южной Осетии выразили, кроме самой России, лишь российские друзья из миролюбивого движения “Хамас”, а также Никарагуа – благодаря старому, проверенному еще с семидесятых годов другу советских спецслужб Даниэлю Ортеге. Правда, Никарагуа, хоть и признала независимость оккупированных Россией территорий, но от установления дипломатических отношений с ними воздержалась. Это достаточно ясно характеризует отношение международного сообщества к России и ее так называемой “операции по принуждению Грузии к миру”.

Гротескности обоснованию действий России на территории Грузии добавляет утвержденная Президентом Медведевым 12 июля 2008 года Концепция внешней политики Российской Федерации. В третьем пункте третьего раздела указанного документа значится: Россия «твердо исходит с того, что санкционировать применение силы с целью принуждения к миру правомочен лишь Совет Безопасности ООН».

Определенное ослабление – в связи с экономическим кризисом – реваншистской и шовинистической риторики российских властей не снимает вопрос о вероятности новых актов агрессии со стороны России. Кремлевские власть предержащие не достигли в августе 2008 года своих целей. Они не смогли устранить Президента Саакашвили. Им также не удалось окончательно перекрыть транзит каспийской нефти через грузинскую территорию. Потому можем ожидать новых антигрузинских провокаций и попыток вынудить страны каспийского региона отказаться от желания пускать нефтяные и газовые потоки в обход России.

Это должны понимать руководители европейских стран. Их эгоистичное желание избежать участия в помощи странам бывшего Советского Союза для защиты независимости и целостности последних может обернутся против них самих. Такое умывание рук чем-то напоминает мюнхенский заговор, который потом очень дорого стоило миру и особенно европейским странам. Публичная казнь в Лондоне российскими спецслужбами Александра Литвиненко (отравление полонием иначе охарактеризовать тяжело) и агрессия с последующей оккупацией и аннексией части Грузии – звенья одной цепи, которые отражают стремление опьяневших от нефтедоларов кремлевских кормчих возродить “величие” и влияние Российской империи.

Понятно, что это несбыточная мечта. Но попытка реализация может наделать еще много беды. Хотя история уже не раз доказывала, что нежелание общими и жесткими усилиями остановить деятельность таких «мечтателей» приводило к трагедиям для миллионов людей. Европейским политикам в таких случаях уместно вспоминать слова Хемингуэя: «Не спрашивай по ком звонит колокол, потому что он звонит по тебе».

Борис Кушнирук