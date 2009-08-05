Саакашвили: у Грузии нет желания воевать с Россией

У Грузии нет ни желания, ни возможности воевать с Россией, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. "У нас нет никакого желания и возможности воевать с Россией, это сравнимо с самоубийством", - отметил М.Саакашвили в интервью одной из французских телекомпаний, выдержки из которого показали грузинские телеканалы. "Вопрос не в том, хочет ли Грузия войны с Россией, дело в том, что Россия хочет войны с Грузией", - считает он. По словам М.Саакашвили, в настоящее время обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта напоминает ситуацию июля 2008г. "Это тест не только для нас, но и для международного сообщества", - считает глава государства.

Он также затронул вопрос вступления Грузии в НАТО, указав, что это длительный процесс. "Мы страна, дружественная НАТО, где выполняется план действий по членству НАТО, и мы говорим о западных ценностях", - цитирует его РосБизнесКонсалтинг.