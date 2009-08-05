В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов

В южной части Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Франс Пресс», эпицентр подземных толчков, по данным Метеорологической службы Японии, находился вблизи группы островов Мияко, расположенных в Тихом океане около Окинавы.

Данных о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, пока не поступало. Опасности возникновения цунами не было.

Япония расположена в одной из наиболее сейсмоактивных зон в мире. На долю этой страны в год приходится около 20% всех регистрируемых землетрясений с магнитудой выше 6 баллов.