Российские подлодки патрулируют побережье США
06:08, 05 августа 2009Мир
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Впервые со времен "холодной войны"
Последние несколько дней две российские атомные подводные лодки патрулируют восточное побережье США, сообщили агентству Associated Press сотрудники Министерства обороны США на условиях анонимности.
По их словам, российские подлодки держатся в международных водах, не нарушают законодательство и пока не дают поводов для беспокойства американскому военному ведомству. Они особо подчеркнули, что подобная практика не наблюдалась с конца "холодной войны".
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