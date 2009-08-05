Лидер КНДР помиловал американских журналисток

Ким Чен Ир помиловал двух американских журналисток после переговоров с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, сообщает AFP.

На состоявшейся 4 августа в Пхеньяне встрече Ким Чен Ира и Билла Кинтона обсуждалось освобождение журналисток Лоры Лин и Юны Ли, приговоренных северокорейскими властями к 12 годам трудовых лагерей за преступления "против государственности КНДР".

Как отмечает AFP, государственное северокорейское информагентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ир подписал специальный акт о помиловании после того, как Билл Клинтон от имени нынешнего президента США Барака Обамы "принес искренние извинения" за "враждебные" действия журналисток. Билл Клинтон также выразил надежду, что теперь отношения между двумя странами будут "пересмотрены в лучшую сторону".

Пока нет подтверждений, освобождены ли Лора Лин и Юна Ли из тюрьмы. Ранее источники из американской делегации сообщали, что в случае освобождения репортеров, они покинут КНДР вместе с Клинтоном уже в среду, 5 августа. Полчаса назад AFP сообщило, что Клинтон вылетел из Пхеньяна, однако местонахождение репортеров осталось неизвестным.

Американские сотрудницы телеканала Current TV были арестованы в районе границы Северной Кореи и Китая в марте 2009 года, напоминает Лента.ру. 8 июня северокорейский суд признал их виновными в совершении государственных преступлений. Позднее Лин и Ли признали себя виновными в осуществлении клеветнической кампании против КНДР.