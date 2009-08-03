Иран готов создать атомное оружие

Иран готов приступить к созданию ядерного оружия и ждет только одобрения верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, пишет британская газета Times со ссылкой на источник в разведке США.

По данным экспертов американской разведки, Иран приостановил разработку ядерной программы в 2003 году из-за угрозы вторжения вооруженных сил США в соседний Ирак.

С момента одобрения верховным лидером, которое необходимо для начала создания ядерного оружия, до завершения процесса обогащения урана пройдет шесть месяцев, и еще полгода потребуется на сборку самой боеголовки, отмечает британское издание.

"В том случае если верховный лидер примет решение (создать бомбу), как нам кажется, им необходимо будет обогатить уран на заводе в Натанзе, что займет около шести месяцев - в зависимости от того, сколько центрифуг работает. На данный момент мы не знаем, было ли принято решение", - цитирует газета слова неназванного источника в разведке США.

По последним оценкам ЦРУ, Иран может обзавестись ядерным арсеналом в срок от трех до десяти лет. Однако израильские специалисты считают, что Тегеран гораздо ближе к обладанию атомным оружием.

Со своей стороны, иранское руководство ранее неоднократно заявляло, что намерено развивать только мирный атом и исключительно для энергетических нужд страны.

Как отмечают эксперты американской разведки, несмотря на огромные потери в войне против Ирака в 1980-1988 годах, Иран по-прежнему обладает самыми мощными в регионе вооруженными силами, насчитывающими около 800 тысяч человек.

Наибольшую угрозу, согласно сведениям Национального центра авиакосмической разведки Пентагона, представляют приобретенные Тегераном "при содействии Северной Кореи ракеты "Шахаб-3", которые способны нанести удар по Израилю и даже достигать окраин Европы", пишет Times. Собеседники издания полагают, что Иран располагает по меньшей мере 20 установками для запуска таких ракет, которые могут быть оснащены химическими боеголовками и постоянно перемещаются по стране с целью затруднить их обнаружение.

РИА "Новости"