Представитель Польши вошел в "Группу мудрецов НАТО"

Бывший министр иностранных дел Польши, сопредседатель польско-российской Группы по сложным вопросам профессор Адам Ротфельд вошел в так называемую "Группу мудрецов НАТО", которая займется подготовкой новых стратегических приоритетов Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Польши Петр Пашковский.

По его словам, "непосредственное участие представителя Польши в работе над новой стратегической концепцией развития НАТО даст возможность акцентировать роль региона (Центральной и Восточной Европы) в евроатлантической политике".

"Группа мудрецов НАТО" состоит из 12 представителей государств-членов Североатлантического альянса, руководить которой будет бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Планируется, что Группа начнет работу в сентябре этого года и представит проект реформы НАТО на саммите альянса осенью 2010 года.

Адам Ротфельд занимал пост министра иностранных дел Польши в 2005 году. Доктор наук, профессор. Долгое время работал в польском Институте международных отношений.