Пираты освободят заложников, когда пересчитают 2,7 млн. долларов

Сомалийские пираты получили выкуп в сумме 2,7 млн. долларов за немецкий контейнеровоз "Ганза Ставангер".

Об этом сообщил агентству Reuters по телефону один из пиратов. По его словам, судно будет освобождено, как только пираты поделят деньги.

"Ганза Ставангер" был захвачен 4 апреля 2009 года в 645 километрах к югу от сомалийского порта Кисмайо, напоминает Лента.ру.

На борту судна находятся двое граждан Украины, пять немцев, 14 филиппинцев и трое россиян.

Судно принадлежит немецкой компании Leonhardt & Blumberg.

По данным Deutsche Presse-Agentur, за освобождение контейнеровоза было заплачено не 2,7 млн. долларов, а около 3 млн. долларов.

По словам представителя Восточноафриканской ассоциации моряков, после согласования всех условий с компанией-владельцем судна пираты неожиданно увеличили сумму выкупа, и Leonhardt & Blumberg пришлось согласиться.