Христианские школы в Пакистане закрыты в знак протеста

В Пакистане сегодня закрыты христианские школы - в знак протеста против гибели 8 христиан при нападении исламских радикалов в городе Годжра на востоке страны, сообщает радио Свобода.

Нападение было совершено в субботу - после того, как появились слухи о фактах осквернения Корана христианами.

Сообщается, что предварительное расследование не выявило таких фактов.