Христианские школы в Пакистане закрыты в знак протеста
20:00, 03 августа 2009Мир
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В субботу убиты 8 человек
В Пакистане сегодня закрыты христианские школы - в знак протеста против гибели 8 христиан при нападении исламских радикалов в городе Годжра на востоке страны, сообщает радио Свобода.
Нападение было совершено в субботу - после того, как появились слухи о фактах осквернения Корана христианами.
Сообщается, что предварительное расследование не выявило таких фактов.
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