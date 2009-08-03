Новый глава НАТО готов договариваться с “мягкими” талибами

Новый Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен критически отозвался о боеспособности сил альянса. "Если мы хотим сохранить обороноспособность в будущем, необходимо реформировать военные силы, повышая их оперативность и боевую готовность", - заявил Расмуссен в интервью немецкой телекомпании ZDF.

Особой критике глава альянса, официально вступивший в должность 1 августа, подверг созданные несколько лет назад силы быстрого реагирования Nato Response Force (NRF). Расмуссен признал, что НАТО пока не удалось выполнить поставленную перед собой задачу. Первоначально NRF планировалось укомплектовать 25 тысячами солдат, однако сейчас в них насчитывается не более 10 тысяч.

Кроме того, Расмуссен отметил, что НАТО меняет стратегию в Афганистане. По его мнению, у альянса нет альтернативы расширению военных действий против Талибана. Только после их окончания можно будет сконцентрироваться на помощи по восстановлению и созданию новой гражданской инфраструктуры в стране, считает глава НАТО.

В интервью датской газете Politiken Расмуссен высказался за переговоры с отдельными умеренными группами в рядах радикального исламского движения Талибан. По его мнению, это могло бы послужить примирению внутри афганского общества. При этом глава альянса отметил, что НАТО не будет договариваться с так называемым "жестким ядром" Талибана, который уважает исключительно военную силу.

Другой важной целью своей работы Расмуссен назвал достижение договоренности между НАТО и Евросоюзом, которая позволила бы взаимодействовать в Афганистане международным силам ISAF с полицейскими контингентами из европейских стран.

Deutsche Welle