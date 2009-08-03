Грузия обвинила Россию в переносе южноосетинской границы

МИД Грузии заподозрил российских военных в попытке перенести границу Южной Осетии вглубь грузинской территории. Об этом сообщается на сайте министерства.

31 июля президент Южной Осетии Эдуард Кокойты назвал часть грузинской территории, а именно Трусовское ущелье, которое расположено между горой Казбек и Главным Кавказским хребтом "исконно осетинской землей, которая по непонятным причинам в советское время как-то перешла под административное управление Грузинской ССР", сообщает Лента.ру.

Тогда же Кокойты заявил, что "надо ставить вопрос о возвращении этих земель Осетии", и пообещал "совместно с Россией" провести демаркацию границы с Грузией.

По данным грузинской стороны, 2 августа 2009 года российские военнослужащие появились в селе Квеши Горийского района (эта территория контролируется властями Южной Осетии) и с целью переноса границы отметили территорию села пограничными столбами. В заявлении МИД Грузии подчеркивается, что это "попытка проникновения российских оккупантов вглубь территории Грузии".