Схеффер проведет последний рабочий день в кресле генсека НАТО

Действующий генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер проведет сегодня свой последний рабочий день в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

В начале этой недели Схеффер покинул госпиталь, где ему была сделана операция по удалению тромба. Формально полномочия Схеффера истекают 31 июля. Новый генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен приступит к работе 3 августа.

Эхо Москвы