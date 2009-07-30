Схеффер проведет последний рабочий день в кресле генсека НАТО
08:21, 30 июля 2009Мир
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Полномочия истекают 31 июля
Действующий генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер проведет сегодня свой последний рабочий день в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.
В начале этой недели Схеффер покинул госпиталь, где ему была сделана операция по удалению тромба. Формально полномочия Схеффера истекают 31 июля. Новый генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен приступит к работе 3 августа.
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