Схеффер проведет последний рабочий день в кресле генсека НАТО

08:21, 30 июля 2009
Мир
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Полномочия истекают 31 июля

Действующий генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер проведет сегодня свой последний рабочий день в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

В начале этой недели Схеффер покинул госпиталь, где ему была сделана операция по удалению тромба. Формально полномочия Схеффера истекают 31 июля. Новый генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен приступит к работе 3 августа.

Эхо Москвы

 

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