Евросоюз беспокоится за демократию в Киргизии

ЕС обеспокоен несоответствием президентских выборов в Киргизии стандартам ОБСЕ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении шведского председательства в ЕС от имени Евросоюза.

“Президентство обеспокоено тем, что, несмотря на определенные положительные элементы, такие как количество кандидатов в президенты и участие гражданского общества, президентские выборы 23 июля не отвечали ключевым обязательствам ОБСЕ относительно демократических выборов, включая четкое разделение правящей партии и государства”, - отмечается в заявлении.

Президентство обращает внимание на много проблем во время выборов, включая неточности в избирательных списках, многократное голосование и проблемы при подсчете голосов.

“ЕС остается готовым помочь Киргизстану в его усилиях для приведения избирательного процесса в соответствие обязательствам в рамках ОБСЕ и других международных стандартов для демократических выборов”, - отмечается в заявлении.

На выборах Президента, состоявшихся в Киргизстане 23 июля, на пост Президента претендовали 6 кандидатов, в том числе действующий Президент Курманбек БАКИЕВ. По данным Центризбиркома страны, в выборах приняли участие свыше 73% избирателей. По данным СМИ Киргизстана, по результатам экзит-полов, 67% проголосовавших людей отдали свои голоса действующему Президенту.