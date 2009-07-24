Ющенко и Тимошенко выразили соболезнования Медведеву и Путину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразили соболезнования в связи автокатастрофой в России, которая привела к многочисленным человеческим жертвам.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата главы государства.

“С большой скорбью в Украине восприняли весть об автокатастрофе, которая произошла в Ростовской области и привела к многочисленным человеческим жертвам”, – говорится в телеграмме В.ЮЩЕНКО в адрес Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

«Мы разделяем чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких. От имени народа Украины и от меня лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме главы Украинского государства.

Ю.ТИМОШЕНКО направила председателю правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ телеграмму соболезнования в связи с автокатастрофой под городом Ростов-на-Дону, которая привела к человеческим смертям, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

«От имени правительства Украины и от себя лично прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших в автомобильной катастрофе..., а также пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, в Ростовской области РФ в результате лобового столкновения бензовоза и автобуса погибли 25 человек.