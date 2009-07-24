Обама умудрился поссориться со всей американской полицией разом?

Президент США Барак Обама обидел американских полицейских, обвинив полицию в расизме. В ходе недавней пресс-конференции глава государства заявил, что полицейские "действовали глупо", арестовав чернокожего профессора, заподозрив его в ограблении собственного дома.

Преподаватель Гарвардского университет Генри Луис Гейтс-младший был арестован 16 июля. В полицию позвонила женщина, заявившая, что в соседний дом ломятся два чернокожих мужчины. В действительности профессор Гейтс пытался силой открыть собственную дверь, которую заклинило, рассказывает агентство AP.

Офицер полиции, арестовавший преподавателя, говорит, что тот стал кричать на приехавших к месту происшествия полицейских, обвинять их в расизме. Кроме того, он отказывался предъявить документы, подтверждающие право на проживание в доме, заявляет задержавший мужчину сержант Джеймс Кроули.

В ходе пресс-конференции в среду Обаму спросили, что он думает о данном инциденте. Тот ответил, что полиция действовала "достаточно глупо", арестовав человека в собственном доме. Президент также отметил, что полицейские гораздо чаще предъявляет претензии афроамериканцам и латиноамериканцам, нежели белым.

При этом Обама заявил, что проблема расизма в США успешно преодолевается. В качестве наглядного подтверждения чернокожий президент привел самого себя.

"Президент своими заявлениями настроил против себя офицеров правопорядка по всей стране", - считает Дэвид Холуэй, председатель Международного братства офицеров полиции, куда входят 15 тыс. американских правоохранителей. В Белом доме поспешили пояснить, что Обама не называл никого из полицейских "глупыми", он лишь отмечал, что ситуация дома у Гейтса вышла из-под контроля.

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