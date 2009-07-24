В России бензовоз лоб в лоб столкнулся с автобусом: погиб 21 человек

Жертвами лобового столкновения бензовоза и автобуса в Ростовской области, по последним данным, стали 21 человек, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава. Катастрофа произошла в двух километрах от поста ГИБДД у села Самарское (примерно 59 километров от Ростова-на-Дону). Автобус ехал по маршруту Курганинск - Таганрог - Ростов-на-Дону. Представитель пресс-службы департамента по предупреждению и ликвидации ЧС подтвердил информацию о 20 погибших. "Девятнадцать вытащили погибшими на месте, десять повезли в больницы, но, по словам врачей, один скончался сразу как привезли", - сказал он. Еще один пострадавший умер в больнице.

Представитель пресс-службы департамента по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил, что по предварительным данным лобовое столкновение бензовоза "КамАЗ"и автобуса в Ростовской области произошло из-за выезда бензовоза на встречную полосу.