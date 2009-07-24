С начала года в мире погибли 59 журналистов

С начала нынешнего года в мире погибли 59 журналистов, сообщила в четверг международная организация Пресс Эмблем Кэмпейн, которая осуществляет мониторинг за тем, как соблюдаются права представителей СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

Одной из последних этот список пополнила российская правозащитница и журналистка Наталья Эстемирова, убитая на Северном Кавказе 15 июля.

Всего же, по данным организации, в России с начала года погибли 5 журналистов. Первой в списке стран - Мексика, где жертвами наркомафии стали 7 человек, и ставший площадкой для террористов Пакистан - 6. По пять журналистов погибли в Ираке, на Филиппинах и в Сомали. Смертельно опасными для репортерской профессии продолжают оставаться сектор Газа, Гондурас, Колумбия, Афганистан, Гватемала, Непал, Шри-Ланка, Венесуэла, Индия, Индонезия, Кения, Киргизия и Мадагаскар.