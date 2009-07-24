Байден подарил грузинским детям M&M's и поставил в пример Саакашвили

Вице-президент США Джордж Байден завершил официальную программу своего пребывания в Грузии встречей с детьми из семей, вынужденно покинувших места постоянного проживания после грузино-осетинского конфликта в августе прошлого года, сообщает агентство Новости-Грузия. Байден подарил детям конфеты M&M`s, тарелки фрисби и посоветовал им "брать пример" с президента Грузии Михаила Саакашвили.

Президент Грузии, присутствовавшей на встрече и наблюдавший за ходом беседы, несколько раз не мог сдержать слез, когда дети рассказывали о том, что пришлось пережить им во время августовской войны прошлого года. "Я перед вами в долгу. Я помню, как до войны я вместе с вами говорил о мире, о том, что мир это выход", - сказал Саакашвили, обращаясь к детям. Он сказал, что война была начата "иностранным захватчиком", а не этническими осетинами. Саакашвили приветствовал, что дети обращаются к нему просто по имени - "Миша", и призвал их также неформально вести себя с вице-президентом США. Байден, со своей стороны, извинился перед детьми, что не говорит по-грузински и пообещал пригласить в Америку того, кто лучше всех выучит английский, чтобы обучать его грузинскому языку.

Он рассказал детям о значении образования и призвал их хорошо учиться и "брать пример с очень умного и талантливого президента Грузии". "Мы не можем за вас решить ваши проблемы, но мы не оставим вас одних. Мы никуда не денемся", - сказал Байден, говоря о будущем и пообещав, что США продолжат помогать Грузии в экономическом развитии, а также повышении уровня образования. Вице-президент США попрощался с детьми, пожелав им добиться успехов и быть счастливыми, и вручив им символические подарки, как он сказал, "из своего собственного кабинета".

РИА новости