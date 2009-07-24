Ураган в Польше: 7 погибших, более 30 травмированных
09:27, 24 июля 2009Мир
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Пять человек - в критическом состоянии
На юго-западе Польши, в Дольношленском воеводстве, в результате урагана погибли семь человек, более 30 человек получили ранения, передает ИТАР-ТАСС.
Состояние пятерых медики оценивают как критическое.
Ураган неожиданно пронесся по городам Легница и Куница, а также по окрестностям столицы воеводства - городу Вроцлаву. Жертвами стихии стали рыбаки, утонувшие на озерах, и водители автомобилей, раздавленные упавшими деревьями.
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