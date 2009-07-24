Ураган в Польше: 7 погибших, более 30 травмированных

На юго-западе Польши, в Дольношленском воеводстве, в результате урагана погибли семь человек, более 30 человек получили ранения, передает ИТАР-ТАСС.

Состояние пятерых медики оценивают как критическое.

Ураган неожиданно пронесся по городам Легница и Куница, а также по окрестностям столицы воеводства - городу Вроцлаву. Жертвами стихии стали рыбаки, утонувшие на озерах, и водители автомобилей, раздавленные упавшими деревьями.