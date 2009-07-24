В Киргизии на выборах Президента побеждает нынешний глава государства

Действующий Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ набирает на президентских выборах 87,79% голосов избирателей после подсчета 51% бюллетеней, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

Ближайшего соперника К.БАКИЕВА, кандидата от объединенной оппозиции Алмазбека АТАМБАЕВА поддержали 7,1% избирателей, передает РИА «Новости».

23 июля в Киргизии впервые в истории страны в будний день прошли выборы Президента.

Выборы прошли в целом в спокойной обстановке. В них по неполным данным приняли участие свыше 79,3% от общего числа граждан, внесенных в списки для голосования.

Подсчет голосов в регионах республики продолжается. Его данные в режиме реального времени поступают на сайт Государственной автоматизированной системы "Шайлоо" ЦИК республики.