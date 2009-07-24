Смерть Майкла Джексона была непреднамеренным убийством

Личный кардиолог Майкла Джексона подозревается в непреднамеренном убийстве. Как говорится в ордере на обыск, который был выдан судом Хьюстона в четверг, правоохранительным органам разрешается искать доказательства причастности врача к убийству. Это первое официальное подтверждение того, что смерть поп-певца расследуется как убийство.

Лента.ру