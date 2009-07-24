Молдавия получит от Китая кредит в 1 млрд долларов

Правительство Китая выделит Молдавии кредит в размере 1 млрд долл. для реализации в республике масштабных инфраструктурных и производственных проектов.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, это предусматривает меморандум о взаимопонимании, который 23 июля в Кишиневе подписали министр строительства и развития территорий Молдавии Владимир Балдович и президент Китайской генеральной внешне-инженерной государственной корпорации COVEC Фан Янмин.

COVEC вместе со своей головной компанией - Китайской железнодорожно-инженерной корпорацией (CREC) подчиняется комитету Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом. COVEC реализует крупные экономические проекты в Китае и в других государствах.

Как уточнил В.Балдович, согласно договоренностям, кредит в сумме 1 млрд долл. Китай выделит Молдавии под госгарантию на льготных условиях: на 15 лет с трехлетней отсрочкой по выплатам. Процентная ставка пока не определена, но, как подчеркнул молдавский министр, она будет выгодной для Молдавии, то есть низкой.

Китайские инвестиции предназначены для реализации проектов в области инфраструктуры (дорожное строительство, энергетика, водоснабжение, строительство очистных сооружений), а также сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, для создания высокотехнологичных производств и т.д. Проекты будут отбираться на конкурсной основе. У Молдавии уже есть готовые к реализации проекты по восстановлению дорог, оцениваемые в 300 млн долл. В целом общая стоимость всех проектов по модернизации дорог Молдавии составляет 1 млрд долл.

Планируется, что в течение ближайших месяцев Китай и Молдавия подпишут межправительственное соглашение о предоставлении кредита в сумме 1 млрд долл., которое должно быть ратифицировано парламентами двух стран. Предполагается, что первые транши китайского кредита поступят в Молдавию до конца 2009 г.