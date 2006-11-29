Полиция нашла следы радиации на двух самолетах British Airways
Продолжается расследование дела Литвиненко
Британская полиция нашла следы радиации на двух самолетах авиакомпании British Airways. Проверка самолетов на наличие радиоактивных элементов полония-210 была предпринята в рамках расследования смерти бывшего российского офицера ФСБ Александра Литвиненко, передает Associated Press.
Антитеррористическое подразделение лондонской полиции, расследующее обстоятельства смерти А.Литвиненко, обнаружило следы радиации уже по пяти адресам в Лондоне, где он побывал в тот день, когда почувствовал резкое ухудшение здоровья. В том числе загрязнение найдено в суши-баре, где бывший офицер ФСБ обедал с итальянским экспертом по работе спецслужб Марио Скарамеллой, в гостинице, где он встречался со старым другом и бывшим сотрудником российских спецслужб Андреем Луговым, а также в доме покойного на севере Лондона. Кроме того, полиция обнаружила следы радиации в офисе знакомого с А.Литвиненко бизнесмена Бориса Березовского и в помещении частной охранной компании неподалеку.