Полиция нашла следы радиации на двух самолетах British Airways

Британская полиция нашла следы радиации на двух самолетах авиакомпании British Airways. Проверка самолетов на наличие радиоактивных элементов полония-210 была предпринята в рамках расследования смерти бывшего российского офицера ФСБ Александра Литвиненко, передает Associated Press.

Антитеррористическое подразделение лондонской полиции, расследующее обстоятельства смерти А.Литвиненко, обнаружило следы радиации уже по пяти адресам в Лондоне, где он побывал в тот день, когда почувствовал резкое ухудшение здоровья. В том числе загрязнение найдено в суши-баре, где бывший офицер ФСБ обедал с итальянским экспертом по работе спецслужб Марио Скарамеллой, в гостинице, где он встречался со старым другом и бывшим сотрудником российских спецслужб Андреем Луговым, а также в доме покойного на севере Лондона. Кроме того, полиция обнаружила следы радиации в офисе знакомого с А.Литвиненко бизнесмена Бориса Березовского и в помещении частной охранной компании неподалеку.

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