Ющенко поздравил Ширака с днем рождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом Франции Жаком ШИРАКОМ, во время которого поздравил своего коллегу с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Президент Украины подтвердил свое приглашение Президенту Франции посетить Украину с официальным визитом в начале 2007 года.

В.ЮЩЕНКО также сообщил собеседнику, что в Украине готовят к подписанию дорожную карту украинско-французских отношений.

Со своей стороны, Президент Франции рассказал о своем участии в саммите НАТО в Риге, отметив, что там шла речь и о евроатлантической интеграции Украины.

Сегодня, 29 ноября, Ж.ШИРАКУ исполнилось 74 года.