В израильской армии Хизбаллу будут изображать женщины

В сухопутных войсках армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет создан батальон "Хизбаллы", сообщает "Курсор".

Батальон, укомплектованный женщинами, будет действовать на учениях в качестве условного противника. Структура подразделения полностью заимствована у радикальной организации "Хизбалла": во главе батальона будет находиться "полевой командир", в его подчинении окажутся мобильные группировки - пешие либо моторизованные, вооруженные легким стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатометами.

Военнослужащие батальона будут изучать тактику "Хизбаллы", структуру ее подразделений и систему командования. Полученные знания и навыки батальон должен применить в учебных боях с подразделениями сухопутных войск ЦАХАЛа, с целью приближения условий маневров к реальной обстановке.

Создателем новой учебной части называют бригадного генерала Узи Московича, начальника учебного центра сухопутных войск ЦАХАЛ. По его мнению, наличие подобного подразделения значительно повысит эффективность учебного процесса.

Лента.ру