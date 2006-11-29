Генсек: рижский саммит НАТО стал очень продуктивным

На саммите НАТО достигнута договоренность о направлении в Афганистан дополнительных войск.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР

"Мы договорились, в первую очередь, о восстановлении безопасности в Афганистане и направлении туда дополнительных войск", - сказал он.

Кроме того, по словам Я.СХЕФФЕРА, на встрече был подписан важный договор по развертыванию систем противоракетной обороны в Европе, а также об увеличении финансирования военных программ НАТО, и увеличении военного присутствия в зонах конфликтов.

Он выразил убежденность, что рижский саммит НАТО стал "очень продуктивным".

"Саммит внес надежду на то, что альянс будет дееспособным, и сможет ответить на все угрозы XXI века", - подчеркнул генсек.

Он сообщил о предварительной повестке дня следующего саммита НАТО в 2008 году. По словам Я.СХЕФФЕРА, на нем будут обсуждаться такие вопросы, как расширение альянса, а также проведение в нем военных и управленческих реформ.