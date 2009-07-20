Кто будет Послом США в Украине?

В США чаще всего называют фамилию Джона ТЕФФТА как кандидата на должность посла Соединенных Штатов Америки в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сказал посол Украины в США Олег ШАМШУР.

Он напомнил, что официально кандидатура пока не известна.

«Но чаще всего в США я слышал фамилию посла Д.ТЕФФТА», - сказал О.ШАМШУР, напомнив, что Д.ТЕФФТ в последнее время был послом США в Грузии, одно время (в 2004 году – УНИАН) был заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, и отвечал за отношения с Россией, Украиной, Беларусью и Молдовой.

«Я имел возможность встречаться с ним, когда был заместителем министра иностранных дел, и он произвел на меня положительное впечатление», - сказал О.ШАМШУР, еще раз подчеркнув, что пока о назначении Д.ТЕФФТА послом США в Украине известно лишь на уровне слухов.