В мире ежедневно регистрируется около 2 тыс. заболевших гриппом A/H1N1

Ежедневно в мире регистрируется около 2 тыс. заболевших гриппом A/H1N1.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО.

«В мире ежедневная регистрация составляет порядка 2 тыс. больных», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

По его словам, в мире на сегодняшний день зарегистрировано 129 тыс. 911 случаев заболевания гриппом A/H1N1, из них с летальным исходом 743.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что больше всего зарегистрировано в США – более 40 тыс. (263 умерших), Мексике - более 11 тыс. (121 умерший), Канаде – более 10 тыс. (45 умерших).

По его словам, в целом грипп A/H1N1 выявлен в 139 государствах мира.

Он сообщил, что по состоянию на пятницу в России было зарегистрировано 9 случаев заболевания.

«Думаю, что к концу дня мы подтвердим еще человек пять или шесть (больных)», - сказал Г.ОНИЩЕНКО, добавив, что за выходные выявлены подозрительные случаи.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что Россия к сентябрю планирует запустить в промышленное производство вакцину против гриппа A/H1N1.