На базе НАТО в Афганистане разбился истребитель

На крупнейшей базе НАТО в Афганистане потерпел крушение истребитель, сообщает AP со ссылкой на представителя Альянса. Модель самолета не уточняется, однако, по данным информагентства, это мог быть британский "Торнадо".

Катастрофа произошла на летном поле в Кандагаре в понедельник, 20 июля, в 07:20 по местному времени, когда самолет пытался взлететь. Два члена экипажа, находившиеся в истребителе, успели катапультироваться; они получили травмы и проходят лечение в госпитале.

Капитан Рубен Хоорнвельд сообщил, что катастрофу истребителя не связывают с деятельностью повстанческих группировок, однако что именно стало причиной крушения, пока не известно. Представитель НАТО уточнил, что самолет загорелся при взлете.

Крушение истребителя стало второй авиакатастрофой на кандагарском летном поле за сутки. 19 июля там разбился вертолет Ми-8 российской авиакомпании "Вертикаль-Т". По данным AP, в результате ЧП 16 человек погибли.

Лента.ру