Авария рейсового автобуса в России: погибли 8 человек
08:58, 20 июля 2009Мир
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Водитель заснул за рулем?
В Новосибирской области (РФ) в результате ДТП погибли восемь человек, пострадали 38.
Как сообщает “Газета.ру”, инспекторы ГИБДД предполагают, что причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.
ДТП произошло сегодня ночью в 103 км юго-западнее Новосибирска на трассе Новосибирск - Павлодар в районе населенного пункта Ордынское. Опрокинулся рейсовый автобус Новосибирск - Яровое. По информации МЧС, в автобусе находились 47 пассажиров и два водителя.
Оба водителя живы и серьезно не пострадали.
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