Авария рейсового автобуса в России: погибли 8 человек

В Новосибирской области (РФ) в результате ДТП погибли восемь человек, пострадали 38.

Как сообщает “Газета.ру”, инспекторы ГИБДД предполагают, что причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

ДТП произошло сегодня ночью в 103 км юго-западнее Новосибирска на трассе Новосибирск - Павлодар в районе населенного пункта Ордынское. Опрокинулся рейсовый автобус Новосибирск - Яровое. По информации МЧС, в автобусе находились 47 пассажиров и два водителя.

Оба водителя живы и серьезно не пострадали.