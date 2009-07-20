Подросток из Китая, чтобы стать «Трансформером», 5 лет… пьет бензин

Бензиновой зависимостью и задержкой умственного развития обернулась любовь к героям саги "Трансформеры" для 14-летнего подростка в Китае, сообщают в понедельник местные СМИ.

Житель города Ибинь в провинции Сычуань с девяти лет ежедневно пил бензин, чтобы "аккумулировать энергию и стать доблестным воином, подобно героям мультипликационной саги "Трансформеры", пишут издания. Родители четырнадцатилетнего подростка рассказывают, что вначале мальчик "баловался" бензином из зажигалок, которые воровал в принадлежащем семье магазине. Со временем ребенок перешел на употребление топлива семейного мотоцикла. Когда родители обнаружили эту страсть и заперли мотоцикл от подростка, он начал тайком сливать бензин из транспорта соседей. По свидетельству отца ребенка, которые приводит новостной портал "Чжунгован", мальчик выпивал по две-три бутылки бензина в день. Отчаявшиеся вразумить чадо родители, обратились к врачам. Однако, по свидетельству специалистов, у мальчика уже выработалась сильная зависимость от бензина, породившая не только психическое расстройство, но и физически подорвавшая молодой организм.

Тем временем кинотеатры Китая собирают сотни зрителей на голливудский блокбастер "Трансформеры: месть падших". За несколько недель проката фильм собрал в КНР 58,4 миллиона долларов.

РИА новости