В метро Сан-Франциско один поезд врезался в хвост другого

В результате аварии на путях легкого метро в Сан-Франциско пострадали 47 человек, сообщает газета San Francisco Cronicle.

Инцидент произошел в районе станции "Уэст-Портал", когда один поезд врезался в хвост другого, который стоял на станции.

Больше всего пострадал машинист двигавшегося поезда и еще трое пассажиров, они госпитализированы.

20 легко пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи, остальные, получившие незначительные травмы, смогли добраться на медосмотр самостоятельно.

Представитель службы спасения Сан-Франциско заявил газете, что, если судить по числу пострадавших, это самая серьезная авария на транспорте города за последнее время. Движение на участке легкого метро, где столкнулись поезда, было закрыто в обе стороны, также ограничено автомобильное движение на прилегающих к станции "Уэст-Портал" улицах.

Причины происшествия пока не установлены. Как сообщил пресс-секретарь службы городского транспорта, будут рассматриваться все версии - от технической неполадки до так называемого человеческого фактора отмечает «Лента.ру».