Польше понравился новый американский посол

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил удовлетворение в связи с предстоящим назначением нового посла США в Польше, которым станет Ли Файнстайн (Lee Feinstein), являющийся в настоящее время советником госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Я удовлетворен, что США направляют к нам такого опытного дипломата", - приводит слова Сикорского РИА "Новости".

По его словам, это назначение свидетельствует о том, что США серьезно относятся к Польше и к Центральной и Восточной Европе в целом.

Глава МИД Польши заявил, что Варшава "очень быстро даст согласие" на назначение Файнстайна, который считается одним из наиболее доверенных сотрудников Хиллари Клинтон.

Ли Файнстайн занимался международным правом. На госслужбе специализируется в вопросах обороны и внешней политики, в том числе нераспространения ядерного оружия.