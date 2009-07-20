Афганские десантники уничтожили 35 боевиков

Десантные подразделения ВВС Афганистана при поддержке Международных сил содействия безопасности (International Security Assistance Force, ISAF) уничтожили в воскресенье 35 боевиков в южной провинции Кандагар, сообщает со ссылкой на министерство безопасности страны агентство Франс Пресс.

"Национальная армия при поддержке ISAF и военно-воздушных сил уничтожили 35 боевиков, которые обосновались в Афганистане, чтобы убивать людей", - говорится в заявлении министерства безопасности.

Силы антитеррористической коалиции начали в июле проведение беспрецедентной по масштабу операции "Удар меча" против группировки "Талибан", чтобы обеспечить безопасность для жителей Афганистана на президентских выборах, назначенных на 20 августа.

Ранее бригадный генерал армии США Ларри Николсон (Larry Nicholson) заявлял, что операция "Удар меча" отличается от предыдущих размером задействованных сил и скоростью нападения. По его словам, в этой операции принимают участие около 4 тысяч морских пехотинцев второй бригады армии США, а также 650 афганских полицейских и солдат. Главная цель операции - захват и удержание опорных пунктов повстанцев на юге страны.

РИА "Новости"