Большинство немцев ожидают переизбрания Меркель

Подавляющее большинство граждан Германии ожидают, что после предстоящих в сентябре выборов в бундестаг Ангела Меркель (Angelа Merkel) останется на второй срок на посту канцлера.

По итогам опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Emnid, 80 процентов респондентов не сомневаются в переизбрании нынешнего главы правительства и лишь 13 процентов верят в победу кандидата от СДПГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).

Такого почти единодушного мнения о шансах действующего канцлера мы не наблюдали в течение нескольких десятилетий, заявил, комментируя итоги опроса, директор Emnid Клаус-Петер Шёппнер (Klaus-Peter Schöppner) газете Bild am Sonntag.

По данным издания, социал-демократы, обеспокоенные резким падением популярности, намерены до конца июля провести совещание в целях выработки новой предвыборной стратегии.

Согласно опросу, проведенному Emnid среди сторонников СДПГ, только 16 процентов респондентов верят в победу Штайнмайера. В то же время 95 процентов приверженцев ХДС не сомневаются в том, что Меркель останется на посту канцлера. Представители партии "зеленых" полагают, что такая тенденция объясняется слабостью социал-демократов, которые в ходе предвыборной кампании так и не смогли найти актуальную тему, способную привлечь избирателей.

Немецкая волна