В районе Сомали действуют более 5 тысяч пиратов – штаб ВМФ России

19:58, 18 июля 2009
Мир
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И они уже довольно агрессивны

Пять крупных группировок пиратов общей численностью более 5 тысяч человек в настоящее время действуют в районе Сомали.

Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Олег БУРЦЕВ.

«Их (пиратов) свыше 5 тысяч», - подчеркнул О.БУРЦЕВ, добавив, что на место уничтоженных пиратов приходят новые.

По его словам, пираты уже действуют достаточно агрессивно, в частности, были случаи захвата судов фактически на глазах экипажей кораблей, обеспечивавших их безопасность.

По его словам, в настоящее время в этом регионе находятся корабли НАТО, Евросоюза, России, которые взаимодействуют и делятся информацией друг с другом. О.БУРЦЕВ подчеркнул, что в Аденском заливе находится «огромная группировка» военных кораблей разных стран.

По его словам, пираты начали применять часто оружие, чего раньше не было, потому что захватывать корабли стало сложнее.

В то же время вице-адмирал заявил, что группировки пиратов, которые идут на абордаж в Аденском заливе, управляются из-за пределов Сомали. «Действия этих людей кто-то координирует», - сказал он.

О.БУРЦЕВ отметил, что в Сомали уже практически 20 лет нет действующей власти, а 70% населения живет за чертой бедности. Страна фактически раздроблена на несколько независимых государств, и власти некоторых анклавов, объявивших о своем «суверенитете», могут прямо поддерживать незаконный пиратский промысел.

Он отметил, что за 2008 год было 111 попыток захвата кораблей, при этом захватили 42 судна.

 

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