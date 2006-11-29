Фидель Кастро не придет на торжества по случаю своего 80-летия

Кубинский лидер Фидель КАСТРО по состоянию здоровья не сможет присутствовать на торжествах по случаю его дня рождения, сообщило агентство Рейтер.

"Я не в состоянии быть там", - говорится в заявлении лидера кубинской революции, которое было зачитано сторонникам Ф.КАСТРО, собравшимся на концерт по случаю его 80-летнего юбилея.

Ф.КАСТРО 13 августа этого года исполнилось 80 лет, однако официальные торжества были перенесены после того, как кубинский лидер перенес хирургическую операцию. В июле этого года он передал власть своему брату Раулю КАСТРО.

Более 1500 гостей из 76 стран примут участие в мероприятиях по случаю юбилея кубинского лидера.