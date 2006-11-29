Фидель Кастро не придет на торжества по случаю своего 80-летия
09:38, 29 ноября 2006Мир
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Приглашены 1500 гостей из 76 стран
Кубинский лидер Фидель КАСТРО по состоянию здоровья не сможет присутствовать на торжествах по случаю его дня рождения, сообщило агентство Рейтер.
"Я не в состоянии быть там", - говорится в заявлении лидера кубинской революции, которое было зачитано сторонникам Ф.КАСТРО, собравшимся на концерт по случаю его 80-летнего юбилея.
Ф.КАСТРО 13 августа этого года исполнилось 80 лет, однако официальные торжества были перенесены после того, как кубинский лидер перенес хирургическую операцию. В июле этого года он передал власть своему брату Раулю КАСТРО.
Более 1500 гостей из 76 стран примут участие в мероприятиях по случаю юбилея кубинского лидера.
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