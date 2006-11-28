Проживающий в Лондоне российский бизнесмен Борис Березовский подтвердил, что в его офисе найдены следы полония-210, который обнаружен в теле покойного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

"Я подтверждаю, что в моем офисе найдены следы полония-210", - говорится в распространенном во вторник вечером заявлении предпринимателя. Прежде Березовский отказывался комментировать данные сообщения.

Ранее об обнаружении полония-210 в офисе Березовского в Лондоне сообщила местная полиция. Бизнесмен выразил надежду, что Скотланд-Ярд проведет "тщательное и профессиональное расследование" причин смерти Литвиненко.

Бежавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре этого года британский паспорт Александр Литвиненко скончался вечером 23 ноября. Врачи пока не дали медицинского заключения о причинах его смерти.

Полиция обнаружила следы радиации в нескольких местах в Лондоне, где бывал перед смертью Литвиненко, в том числе и в офисе Березовского по адресу Даун-стрит, 7.

В 1998 году Литвиненко и ряд офицеров ФСБ организовали в Москве пресс-конференцию, где объявили, что им якобы приказали убить Березовского, который тогда занимал высокие государственные посты в России.

После того, как и Литвиненко, и Березовский стали жить в Лондоне, бизнесмен оказывал экс-офицеру ФСБ финансовую поддержку, в частности, на деньги Березовского был куплен дом для семьи Литвиненко в британской столице.

РИА "Новости"