Литвиненко ”заразил” британского репортера

Репортер британского таблоида The Daily Mirror стал четвертым человеком, которому рекомендовано пройти тщательное радиометрическое обследование в связи с обнаружением в различных местах в Лондоне следов радиоактивного заражения полонием-210. Этим веществом предположительно был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

Журналист Грэм Бро (Graham Brough) ездил в Неаполь, чтобы поговорить с итальянским профессором Марио Скарамеллой, который встречался с Литвиненко в день его госпитализации с подозрением на отравление. Вернувшись в Лондон, он узнал, что Скотланд-Ярд рекомендовал срочно пройти обследование всем, кто контактировал с Литвиненко, или с людьми, общавшимися с ним, а также бывавшим в местах, где было обнаружено радиоактивное загрязнение.

По словам репортера, он беседовал со Скарамеллой три часа, пил с ним чай и кофе, и, прощаясь, пожал ему руку.

К вечеру 27 ноября с просьбой об обследовании обратились около 450 человек. Восемнадцать из них прошли предварительное обследование. Состояние здоровья трех из восемнадцати вызвало у врачей беспокойство. Грэм Бро стал четвертым. Тем не менее, ни у кого из них пока не выявлено признаков облучения.

Всего следы радиоактивного загрязнения были обнаружены в шести зданиях в Лондоне: двух офисных зданиях, суши-баре Itsu, гостинице Millennium Hotel, в доме на севере британской столицы, где проживала семья Литвиненко, и в больнице, куда был госпитализирован бывший сотрудник ФСБ и где он скончался вечером 23 ноября.

Лента.ру