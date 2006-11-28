Журналисты ”кремлевского пула” устроили демарш в Минске

Журналисты "кремлевского пула", сопровождающие президента РФ в поездке в Минск, покинули место проведения саммита СНГ, передает агентство РИА Новости.

Как сообщается, причиной такого решения стал отказ организаторов мероприятия допустить к работе на нем трех заранее аккредитованных журналистов из Москвы. Как передает агентство "Росбалт", утром перед открытием саммита в здание Национальной белорусской библиотеки не пустили корреспондента "Московского комсомольца" Наталью Галимову, а также фотокорреспондентов "МК" и "Коммерсанта" Александра Астафьева и Дмитрия Азарова.

Представитель пресс-службы президента России отметил, что "на саммите остаются только представители государственных компаний". По его словам, "это делается для того, чтобы общественность знала, что происходит на саммите СНГ".

Лента.ру