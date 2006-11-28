Журналисты ”кремлевского пула” устроили демарш в Минске

17:19, 28 ноября 2006
Мир
702 0

Акция профессиональной солидарности

Журналисты "кремлевского пула", сопровождающие президента РФ в поездке в Минск, покинули место проведения саммита СНГ, передает агентство РИА Новости.

Как сообщается, причиной такого решения стал отказ организаторов мероприятия допустить к работе на нем трех заранее аккредитованных журналистов из Москвы. Как передает агентство "Росбалт", утром перед открытием саммита в здание Национальной белорусской библиотеки не пустили корреспондента "Московского комсомольца" Наталью Галимову, а также фотокорреспондентов "МК" и "Коммерсанта" Александра Астафьева и Дмитрия Азарова.

Представитель пресс-службы президента России отметил, что "на саммите остаются только представители государственных компаний". По его словам, "это делается для того, чтобы общественность знала, что происходит на саммите СНГ".

Лента.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter