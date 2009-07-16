В Литве новый старый премьер-министр

Сейм Литвы утвердил предложенную президентом страны кандидатуру лидера партии консерваторов Союз Отечества Андрюса Кубилюса на пост премьер-министра, сообщила пресс-служба сейма республики.

Андрюс Кубилюс возглавил правительство Литвы в третий раз. Первый раз он был премьером в 1999-2000 годах. В ноябре 2008 года он вновь возглавил кабинет министров, который, согласно Конституции, сложил свои полномочия после инаугурации 12 июля нового президента Дали Грибаускайте.

Кандидатуру Кубилюса одобрили 79 парламентариев, против голосовали 36, 13 воздержались. Для одобрения кандидатуры на пост главы правительства необходимо было большинство голосов зарегистрировавшихся для участия в заседании парламентариев.

После выборов 2008 года правящую коалицию создали четыре партии: Союз отечества-Христианские демократы Литвы (45 мест в парламенте), Партия народного возрождения (17 мест), Союз либералов (11 мест) и Союз либералов и центра (9 мест). Из 141 места в сейме правящему большинству принадлежат 82.

В течение 15 дней премьер должен представить парламенту утвержденный президентом состав правительства и его программу.

РИА "Новости"