Парламент Исландии проголосовал за вступление страны в ЕС

Парламент Исландии - Альтинг - проголосовал за вступление страны в Европейский союз, передает Associated Press. Решение принято 33 голосами "за" при 28 голосах "против". Премьер-министр страны Йоханна Сигурдардоттир назвала состоявшееся голосование "историческим моментом, который будет иметь очень благоприятные последствия для будущего нации".

Исландия долго отказывалась от членства в ЕС, напоминает РосБизнесКонсалтинг, причиной чего было несогласие с квотами на рыболовство - основную отрасль экономики страны. Однако глобальный финансовый кризис внес свои коррективы и заставил граждан страны изменить свои взгляды на Евросоюз и попытаться получить помощь от Единой Европы.