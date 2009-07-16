Еврокомиссар: новый газовый кризис может возникнуть уже в августе
17:55, 16 июля 2009Мир
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Пиебалгс общался с журналистами
Еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс не исключает возможности возникновения нового "газового" кризиса уже в августе 2009 года. "Мы, действительно, не можем исключить новый "газовый" кризис, который может возникнуть уже в августе", - сказал он в четверг журналистам в Брюсселе.
Соглашения о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах были подписаны 19 января в Москве. Подписанию документов предшествовал "газовый" кризис, в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо.
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