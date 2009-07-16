Найдены «черные ящики» разбившегося в Иране Ту-154

Обнаружены два из трех "черных ящика" самолета Ту-154 компании Caspian Airlines, разбившегося в Иране 15 июля во время перелета из Тегерана в Ереван. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

О том, что "черные ящики" найдены на месте падения самолета близ иранского города Казвин, сообщил Ахмад МАДЖИДИ, руководитель кризисной группы, созданной Министерством транспорта Ирана. По его словам, обнаруженные на месте крушения самописцы серьезно повреждены. Как отметил А.МАДЖИДИ, если иранским специалистам не удастся расшифровать информацию, то они обратятся за помощью к российским экспертам.

Также сообщается, что поиски останков пассажиров и членов экипажа прекращены, а сбор обломков самолета, которые сильно искорежены и, в основном, представляют собой мелкие фрагменты, будет продолжен.

В катастрофе погибли 168 человек - 153 пассажира, в их числе двое малолетних детей, и 15 членов экипажа. По уточненным данным, среди погибших семеро иностранцев: это граждане Армении и Грузии. Все остальные погибшие были гражданами Ирана.

Причины катастрофы Ту-154, потерпевшего крушение на 16-й минуте после взлета, устанавливаются. Первоначально сообщалось, что возможной причиной аварии мог стать пожар в одном из двигателей, но эта информация была опровергнута в Caspian Airlines.