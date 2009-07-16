Меркель и Медведев встретятся в Мюнхене

В Мюнхене сегодня пройдут российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран - Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева.

Как сообщил журналистам помощник президента России Сергей Приходько, в центре внимания будут вопросы торгово-экономического сотрудничества, крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство газопровода "Северный поток".

Будут затронуты и многие международные проблемы - ситуация в Афганистане, ядерные программы Ирана и КНДР, отношения между Россией и НАТО, сообщает Радио Свобода.