Меркель и Медведев встретятся в Мюнхене
08:28, 16 июля 2009Мир
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Будут затронуты многие проблемы
В Мюнхене сегодня пройдут российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран - Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева.
Как сообщил журналистам помощник президента России Сергей Приходько, в центре внимания будут вопросы торгово-экономического сотрудничества, крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство газопровода "Северный поток".
Будут затронуты и многие международные проблемы - ситуация в Афганистане, ядерные программы Ирана и КНДР, отношения между Россией и НАТО, сообщает Радио Свобода.
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