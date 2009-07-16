В России убита известная правозащитница из Чеченской республики Наталья Эстемирова.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при Генеральной прокуратуре РФ.

Тело Н.Эстемировой с огнестрельным ранением в области головы и грудной клетки было обнаружено 15 июля в 100 метрах от федеральной автомобильной дороги «Кавказ», вблизи села Гази-Юрт Назрановского района, говорится в сообщении.

Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», Н.Эстемирова почти десять лет была ведущим сотрудником «Мемориала» на Северном Кавказе, прежде всего в Чечне.

Председатель Совета «Мемориала» Олег ОРЛОВ высказал уверенность, что виновником смерти Н.Эстемировой является президент Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ, который «уже угрожал Наталье, оскорблял, считал ее своим личным врагом. Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближайшее соратники, чтобы угодить начальству. А Президента МЕДВЕДЕВА, видимо, устраивает убийца в качестве руководителя одного из субъектов РФ».

По информации пресс-службы Кремля, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил руководителю Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Александру БАСТРЫКИНУ контролировать расследование убийства Н.Эстемировой.

Как передает РИА «Новости», президент Чечни Р.КАДЫРОВ взял под личный контроль расследование преступления, связанного с убийством Н.Эстемировой.

Н.Эстемирова – первый лауреат премии им. Анны Политковской (2007), награждена премией Шведского парламента «Право на существование» (2004). В 2005 году Европейский парламент вручил ей Медаль Роберта Шумана.