Китай осудил Турцию за призыв не покупать китайское

Призыв Турции к населению не покупать китайские товары является безответственным, заявил представитель Министерства торговли Китая Яо Цзянь (Yao Jian). Его слова передает AFP. Ранее министр торговли Турции Нихат Эргун (Nihat Ergun) обвинил Китай в геноциде уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и призвал турков не покупать китайское. Такое же мнение высказал и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

5 июля 2009 года в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошли массовые беспорядки с участием трех тысяч человек, большинство из которых были уйгурами. Поводом для беспорядков стал этнический конфликт на местной фабрике игрушек, когда одного из уйгуров обвинили в сексуальных домогательствах к китайской женщине. Для подавления акции были направлены три тысячи китайских полицейских. В ходе беспорядков погибли более 190 человек.

По словам Цзяна, этот инцидент не может стать поводом для резкого ухудшения отношений между Китаем и Турцией. Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Qin Gang) заявил, что происшествие в Урумчи невозможно назвать геноцидом. По его словам, численность населения уйгуров в Синьцзянском автономном районе в 1949 году составляла 3,29 миллиона человек. К 2009 году их численность выросла до 10 миллионов человек.

Одной из причин, по которой Турция столь активно вступается за уйгуров, является общее вероисповедание - мусульманство. Уйгуры представляют этническое большинство в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Лента.ру